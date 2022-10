Gravina su Abodi nuovo ministro dello sport: “Straordinaria notizia per il calcio”

Nel corso della giornata odierna, Giorgia Meloni ha reso noto l'elenco dei ministri per il suo nuovo governo. Per il ministero dello sport è stato nominato Andrea Abodi, ex presidente della Lega Serie B. Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, nell'augurargli buona fortuna, ha rilasciato le seguenti parole: "La nomina di Andrea Abodi è una straordinaria notizia per lo sport italiano e per il calcio in particolare. È un dirigente di spessore che sa coniugare visione e pragmatismo, quello che ci vuole per sostenere le migliaia di società sportive attualmente in difficoltà. Ringrazio Giorgia Meloni per aver dato dignità al nostro mondo con l'indicazione di un vero e proprio ministero e per aver scelto un serio professionista che conosce i reali problemi che affliggono lo sport in Italia. Io e Abodi abbiamo condiviso idee e progettualità, come quelle che stavamo mettendo in pratica sull'impiantistica sportiva, che rappresenta la vera grande sfida da vincere per rilanciare il sistema Italia, anche grazie all'assegnazione dell'Europeo 2032".