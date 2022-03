Ciccio Graziani: “Quando la Juve perde, io godo. Non posso farci nulla”

Le parole di Ciccio Graziani sul club bianconero: "In Serie A gufo sempre i bianconeri"

"Quando la Juventus perde, io godo". Non usa certo giri di parole Ciccio Graziani, che davanti ai microfoni di Luna Tv non ha lasciato dubbi sui sentimenti nei confronti del club bianconero. L'ex attaccante, lanciato in Serie A dal Torino con cui ha segnato 122 reti e vinto lo scudetto del 1976, ha confessato infatti: "Prima di guardare ai risultati delle mie squadre del cuore, quelle in cui ho giocato, io vado a vedere ciò che ha combinato la compagine allenata da mister Massimiliano Allegri. Quando perde, godo; non posso farci nulla. Mi dispiace per i tifosi della Vecchia Signora, ma questa è la realtà dei fatti". C'è solo un'eccezione alla regola, che riguarda la Champions League: " Io in Europa tifo per la Juventus perché è comunque una squadra italiana. Ma quando gioco in Serie A la gufo sempre".