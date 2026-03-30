Squadra granata in vendita, ma non parliamo del Torino. Sono giorni concitati in quel di Salerno perché la proprietà di Danilo Iervolino non sarà più tale a breve. I dettagli sono riportati nell'edizione di questa mattina del quotidiano campano "Il Mattino", che segnala le cifre e soprattutto i prossimi impegni di una cessione ormai segnata. Dopo poco più di quattro anni, entro mercoledì sarà definito il rogito che segnerà il definitivo passaggio di proprietà dell'ex club dell'attuale DS del Torino Gianluca Petrachi.

Iervolino cede il club: i dettagli

La Salerno Coast Investment, nella figura di Danilo Iervolino socio unico, vedrà le dimissioni del Consiglio di Amministrazione nella giornata di domani (martedì 31 marzo): non saranno più presidente Maurizio Milan, AD Umberto Pagano e consigliere Nello Annunziata. Dopo risultati sportivi - ed economici con essi - ben più che negativi, Danilo Iervolino cederà il club, liberato dai debiti, alla simbolica cifra di 1 euro. Il prezzo è dato dalle clausole: l'acquirente Cristiano Rufini, presidente nonché azionista di maggioranza di Olidata, dovrà versare come earnout 6 milioni di euro in caso di promozione in Serie B (che diventano 15 in caso di arrivo in Serie A), il 20% su un'eventuale futura rivendita (che sia maggiore del 51% del club) e una clausola aggiuntiva, definita escrow.