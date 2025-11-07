Mauro Berruto: “Allenerò la nazionale di pallavolo della Palestina”

Mauro Berruto sarà per qualche giorno allenatore della nazionale maschile di pallavolo della Palestina Lo ha dichiarato lui stesso nella data odierna e si tratterà di un simbolico ritorno in panchina.

Per diversi anni commissario tecnico della nazionale mascile italiana di pallavolo maschile, con cui ha vinto l bronzo olimpico di Londra 2012, ha allenato in carriera anche squadre di club come Torino, Piacenza e Panatinhaikos, e la Finlandia. l'Italia, è stata l'ultima sua esperienza come c.t.