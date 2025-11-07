tor altre news Mauro Berruto: “Allenerò la nazionale di pallavolo della Palestina”

Mauro Berruto: “Allenerò la nazionale di pallavolo della Palestina”

Gesto simbolico dell'ex CT della nazionale Italiana che torna momentaneamente in panchina dopo tanti anni dall'ultima esperienza.
Mauro Berruto sarà per qualche giorno allenatore della nazionale maschile di pallavolo della Palestina Lo ha dichiarato lui stesso nella data odierna e si tratterà di un simbolico ritorno in panchina.

Per diversi anni commissario tecnico della nazionale mascile italiana di pallavolo maschile, con cui ha vinto l bronzo olimpico di Londra 2012, ha allenato in carriera anche squadre di club come Torino, Piacenza e Panatinhaikos, e la Finlandia. l'Italia, è stata l'ultima sua esperienza come c.t.

"Nell’ultima settimana di novembre, sì, tornerò ad allenare. Lo farò nel posto più simbolico e fragile che si possa immaginare: la Palestina. Su invito del Comitato Olimpico Palestinese e della Federazione Palestinese di Pallavolo, avrò l’onore di diventare per qualche giorno il Commissario Tecnico della Nazionale Palestinese di pallavolo maschile".

Questo l'annuncio di Mauro Berruto pubblicato sul suo profilo facebook. Berruto, tifosissimo granata, è attualmente deputato e responsabile nazionale sport del Partito Democratico.

