Mauro Berruto: “Allenerò la nazionale di pallavolo della Palestina”

"Nell’ultima settimana di novembre, sì, tornerò ad allenare. Lo farò nel posto più simbolico e fragile che si possa immaginare: la Palestina. Su invito del Comitato Olimpico Palestinese e della Federazione Palestinese di Pallavolo, avrò l’onore di diventare per qualche giorno il Commissario Tecnico della Nazionale Palestinese di pallavolo maschile".
Questo l'annuncio di Mauro Berruto pubblicato sul suo profilo facebook. Berruto, tifosissimo granata, è attualmente deputato e responsabile nazionale sport del Partito Democratico.
