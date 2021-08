Il Besiktas scarica Ljajic e l’ex granata si sfoga su Instagram

Il giocatore serbo è stato messo fuori rosa dal Besiktas. Ljajic ha poco meno di due settimane di tempo per cercarsi una nuova squadra

Adem Ljajic è stato messo fuori rosa dal suo club, il Besiktas, società turca che vorrebbe trarre guadagno dalla sua cessione. Il giocatore serbo negli anni trascorsi al Torino ha fatto grandi cose che sicuramente i tifosi granata difficilmente dimenticheranno, soprattutto visto l'andamento della squadra in quest'ultimo periodo. Una cosa è certa però: Ljajic non ha preso affatto bene la decisione del club turco, tant'è che nelle ultime ore si è sfogato sui social. Proprio sul suo profilo Instagram, attraverso una storia, il giocatore scrive: "Nessun problema con la società, tifosi, famiglia Besiktas. Morale della favola è che puoi fare tanto o poco ma verrai dimenticato in un attimo".