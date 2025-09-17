Il “Cholo” Simeone sul gol di Giovanni: “Straordinario. È un ragazzo che dà tutto”

Di padre in figlio...o meglio, in figli. La famiglia Simeone da un punto di vista calcistico è estremamente prolifica, partendo dal "Cholo", Diego, tecnico dell'Atletico Madrid e arrivando, quantomeno, a due dei quattro figli: uno gioca con il Colchoneros, l'altro con il Torino. Proprio quest'ultimo nella giornata di domenica si è resto protagonista di un grandissimo gol, che ha deciso la sfida dei granata in casa dei giallorossi, all'Olimpico. Una gara che Simeone Sr. ha avuto modo di vedere e che ha commentato così, intervistato da Sky Sport in vista della sfida contro il Liverpool in Champions League: "Sabato ho vinto con il Villareal, domenica ho visto Giovanni giocare con la Roma. La squadra ha fatto una partita molto intelligente e Giovanni ha fatto un gol straordinario. Sono contentissimo per lui, ha fatto un cambio nella sua vita con la testa e con il cuore. E' un ragazzo che dà tutto. Sono contento - al di là del fatto che sono suo papà - per il gol che ha fatto, perché se lo merita".