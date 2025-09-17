Il “Cholo” Simeone sul gol di Giovanni: “Straordinario. È un ragazzo che dà tutto”

Toro News
In vista della sfida di Champions League, le parole del tecnico argentino riguardo al momento del figlio
Redazione Toro News

Di padre in figlio...o meglio, in figli. La famiglia Simeone da un punto di vista calcistico è estremamente prolifica, partendo dal "Cholo", Diego, tecnico dell'Atletico Madrid e arrivando, quantomeno, a due dei quattro figli: uno gioca con il Colchoneros, l'altro con il Torino. Proprio quest'ultimo nella giornata di domenica si è resto protagonista di un grandissimo gol, che ha deciso la sfida dei granata in casa dei giallorossi, all'Olimpico. Una gara che Simeone Sr. ha avuto modo di vedere e che ha commentato così, intervistato da Sky Sport in vista della sfida contro il Liverpool in Champions League: "Sabato ho vinto con il Villareal, domenica ho visto Giovanni giocare con la Roma. La squadra ha fatto una partita molto intelligente e Giovanni ha fatto un gol straordinario. Sono contentissimo per lui, ha fatto un cambio nella sua vita con la testa e con il cuore. E' un ragazzo che dà tutto. Sono contento - al di là del fatto che sono suo papà - per il gol che ha fatto, perché se lo merita".

