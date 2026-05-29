Il neo commissario tecnico ad interim dell'Italia, durante la conferenza stampa di oggi in vista delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia ha attaccando frontalmente i vertici del movimento calcistico italiano.

"Il calcio italiano è in mano a dirigenti che pensano solo ai propri interessi e non al bene del gioco", ha dichiarato senza filtri l'allenatore.

Parlando dei giocatori da lui convocati ha precisato che si tratta di un gruppo fortemente sperimentale e ricco di giovani talenti presi dalla sua Under 21 (l'unico senatore di peso presente è infatti il capitano Gianluigi Donnarumma): "Io credo in loro perché sono forti, puliti, hanno entusiasmo, possono vincere entrambe le gare'.

Il portiere ha ricevuto il plauso pubblico di Baldini per la sua dedizione alla maglia azzurra: "È stato l’unico a chiamarmi", ha rivelato il tecnico azzurro.

Infine, riguardo a una sua possibile conferma stabile sulla panchina della Nazionale maggiore dopo le dimissioni di Gattuso, il mister ha tagliato corto con la sua solita schiettezza:

"Non ho il curriculum adatto per questo ruolo e non intendo affatto approfittare delle disgrazie altrui".