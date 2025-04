Il Sassuolo torna in Serie A: la promozione arriva con cinque giornate d’anticipo

La Serie B 2024/25 ha emesso il suo primo verdetto con largo anticipo: il Sassuolo è aritmeticamente promosso in Serie A. Dopo il successo ottenuto ieri sul campo, la conferma è arrivata nel pomeriggio, grazie al pareggio per 2-2 tra Mantova e Spezia. Il distacco in classifica tra neroverdi e liguri è ora di 16 punti, un margine che nessuno può più colmare nelle ultime cinque giornate. Un ritorno nella massima serie che si concretizza a un anno esatto dalla retrocessione e che sancisce la riuscita di un progetto tecnico costruito con l’obiettivo del rientro immediato tra le grandi. Con 75 punti in classifica e una distanza di sicurezza sulle inseguitrici — Pisa a 66, Spezia fermo a 59 — il Sassuolo ha condotto un campionato di vertice senza mai dare segnali di cedimento.