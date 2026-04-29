Marco Sesia ha riportato il Vado in Serie C dopo 78 anni e ora si appresta ad intraprendere una nuova avventura in panchina. L'ex centrocampista granata, esonerato a fine 2025 dall'Asti sempre in D, ha portato il club ligure alla vittoria del Campionato. Dopo la conquista della promozione, Sesia ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Stampa dove ha parlato del suo passato al Torino e dell'esperienza in terra ligure: "La passione, la furia agonistica, il sudore non sono parole vuote ma qualcosa che si impara con la maglia del Toro addosso. A Vado sono arrivato a dicembre quando la squadra stava subendo la rimonta del Ligorna. La società mi ha chiesto di vincere con una dimensione più offensiva: da +1 sulla seconda oggi siamo a +6 con una partita ancora da giocare e con miglior difesa ed attacco. Tre giocatori sono già in doppia cifra e domenica sarebbe bello mandare il quarto, Vincenzo Alfiero, l’altro torinese della rosa". Tuttavia, nonostante la promozione, Sesia lascerà il Vado e si accaserà all'Alessandria dalla prossima stagione. L'ex allenatore dell'Under 17 e della Primavera granata, resterà in Serie D anche il prossimo anno e sarà il nuovo allenatore dei "Grigi" appena promossi dall'Eccellenza, squadra in cui ha militato anche da calciatore.