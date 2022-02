Iniziativa “TOH”, Juve e Toro si uniscono per sostenere la ricerca sul cancro

I "TOH", opere dell'artista Nicola Russo che richiamano le fontane torinesi, saranno realizzate in vista del derby e saranno di 100 pezzi per squadra

In occasione del Derby della Mole di domani, l'artista Nicola Russo ha realizzato due edizioni limitate, una bianconera e una granata, dei "TOH", le sue opere che richiamano i celebri torèt torinesi, il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza e messo a disposizione all’Istituto di Candiolo-IRCCS per la ricerca sul cancro. I "TOH" per il derby saranno di 100 pezzi per squadra e li si potrà acquistare o alla Rinascente di Torino o sul sito della fondazione (www.fprconlus.it). Verranno anche realizzati altri due "TOH" più grandi, uno per squadra, entrambi interamente autografati da tutti i calciatori della formazione di appartenenza, che saranno messi all'asta e contribuiranno alla raccolta fondi.