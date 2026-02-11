Insulti a Manganiello: la Procura FIGC apre un’inchiesta su Conte

Non solo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Per Antonio Conte, dopo Napoli-Como, potrebbe arrivare anche una sanzione disciplinare. La Procura federale ha infatti aperto un’inchiesta nei confronti del tecnico azzurro per un insulto rivolto all’arbitro Manganiello durante la gara. Le immagini televisive avrebbero immortalato Conte mentre, in seguito a un episodio contestato si lasciava andare a parole pesanti nei confronti del direttore di gara. L’espressione non compare nel referto arbitrale, ma l’audio captato dalle telecamere è tra le mani della Procura, che darà presto un verdetto. Nei prossimi giorni verranno analizzati i filmati per valutare eventuali provvedimenti. Possibile una squalifica, oppure una sanzione pecuniaria in caso di patteggiamento. Non una buona notizia, dunque, per l’allenatore del Napoli, che nel post-partita non aveva nascosto il proprio malcontento verso la direzione arbitrale.