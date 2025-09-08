Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor altre news Israele-Italia 4-5: non ci abbiamo capito niente… Ma ci voleva!

News

Israele-Italia 4-5: non ci abbiamo capito niente… Ma ci voleva!

Israele-Italia 4-5: non ci abbiamo capito niente… Ma ci voleva! - immagine 1
Gli azzurri trionfano in quel di Debrecen e volano al secondo posto
Redazione Toro News

Tante, troppe emozioni tutte in una partita. Israele-Italia termina 4-5 e un paese intero è troppo stanco per andare a dormire. Due volte va in vantaggio Israele e due volte Kean pareggia il risultato. Poi la rivolta della squadra di Rino Gattuso, con due gol di prima: Politano e Raspadori, al suo primo tocco in partita. Allora un altro autogol di Bastoni (ad aggiungersi al primo di Locatelli) e la rete di Peretz. Risultato in parità, scatta il novantesimo quando Sandro Tonali con un accento fin troppo inglese inventa il gol del lunedì e firma al 91' il 4-5. 6 minuti di recupero, i rimanenti, di fuoco che lasciano col fiato sospeso i tifosi nel belpaese che attendono il triplice fischio di Vincic, che arriva, e che fa esultare l'Italia. Al Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria, dove oltre 6 anni fa il Torino ne faceva 4 ai padroni di casa, trionfano gli azzurri di Gattuso e trionfa l'Italia che vola al secondo posto, a 9 lunghezze, pari a Israele. 3 punti di distanza dalla Norvegia che domani sera attende ad Oslo la Moldavia, dove Perciun dovrà fare un favore al paese dove vive ormai da tre anni.

Leggi anche
Sinner cittadino onorario di Torino. Lo Russo: “Vicino allo spirito torinese”
Eredità Agnelli: messa alla prova per Elkann, il presidente Ferrero patteggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA