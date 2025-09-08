Israele-Italia 4-5: non ci abbiamo capito niente… Ma ci voleva!

Tante, troppe emozioni tutte in una partita. Israele-Italia termina 4-5 e un paese intero è troppo stanco per andare a dormire. Due volte va in vantaggio Israele e due volte Kean pareggia il risultato. Poi la rivolta della squadra di Rino Gattuso, con due gol di prima: Politano e Raspadori, al suo primo tocco in partita. Allora un altro autogol di Bastoni (ad aggiungersi al primo di Locatelli) e la rete di Peretz. Risultato in parità, scatta il novantesimo quando Sandro Tonali con un accento fin troppo inglese inventa il gol del lunedì e firma al 91' il 4-5. 6 minuti di recupero, i rimanenti, di fuoco che lasciano col fiato sospeso i tifosi nel belpaese che attendono il triplice fischio di Vincic, che arriva, e che fa esultare l'Italia. Al Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria, dove oltre 6 anni fa il Torino ne faceva 4 ai padroni di casa, trionfano gli azzurri di Gattuso e trionfa l'Italia che vola al secondo posto, a 9 lunghezze, pari a Israele. 3 punti di distanza dalla Norvegia che domani sera attende ad Oslo la Moldavia, dove Perciun dovrà fare un favore al paese dove vive ormai da tre anni.