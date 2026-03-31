L'ultima novità in vista dello spareggio

Piero Coletta
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Quale futuro per Franco Israel? (VIDEO)

L'Italia di Gattuso è pronta a scendere in campo a Zenica per la finale playoff contro la Bosnia che mette in palio un pass per il prossimo Mondiale e a tenere banco è lo stadio in cui giocheranno gli Azzurri, un impianto da 15mila posti. A sorpresa però non ci sarà la Goal Line Technology. Le regole uefa stabiliscono infatti che il suo utilizzo dipende dalla scelta e dalla possibilità fella federazione organizzatrice dell'incontro.

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