L'Italia di Gattuso è pronta a scendere in campo a Zenica per la finale playoff contro la Bosnia che mette in palio un pass per il prossimo Mondiale e a tenere banco è lo stadio in cui giocheranno gli Azzurri, un impianto da 15mila posti. A sorpresa però non ci sarà la Goal Line Technology. Le regole uefa stabiliscono infatti che il suo utilizzo dipende dalla scelta e dalla possibilità fella federazione organizzatrice dell'incontro.