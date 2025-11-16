Italia, così non va: la Norvegia è famelica, finisce 1-4 e sarà ancora palyoff

L'Italia dura un tempo, lo stesso tempo che basta poi alla Norvegia per ristabilire nella ripresa quelle che ora sono vere e proprie gerarchie mondiali. Gli azzurri di Gattuso erano chiamati all'impresa titanica di vincere con 9 gol per passare come prima del gruppo a causa della differenza reti. La gara inizia anche bene, con i padroni di casa che trovano il vantaggio con Pio Esposito all'11', ancora a segno con la casacca azzurra. E per il resto del primo tempo i ragazzi di Gattuso sono sul pezzo, con tanto pressing e diverse situazioni a favore create. Però sì, la nazionale dura solo un tempo.

Nella ripresa i norvegesi entrano in campo con un altro spirito. Il fuoco dell'Italia si spegne col passare dei minuti e quello della Norvegia divampa. Nusa sigla il pareggio al 63' e da lì in poi è un vero e proprio monologo. Haaland trova la doppietta al 78' e al 79', poi allo scadere arriva la rete di Larsen. Poker norvegese, maturato col minimo indispensabile. La Norvegia torna al Mondiale dopo ventotto anni di assenza. L'ultima presenze è registrata addirittura a Francia '98. Per l'Italia sarà ancora playoff da giocare nel mese di marzo: i precedenti non fanno ben sperare dopo che gli azzurri sono rimasti già fuori dalle ultime due edizioni della Coppa del Mondo.