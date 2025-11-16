tor altre news Italia, così non va: la Norvegia è famelica, finisce 1-4 e sarà ancora palyoff

Italia, così non va: la Norvegia è famelica, finisce 1-4 e sarà ancora palyoff - immagine 1
La Norvegia vince 4-1 a San Siro e vola ai mondiali. L'Italia passerà dalla porta di servizio dei playoff
Piero Coletta

L'Italia dura un tempo, lo stesso tempo che basta poi alla Norvegia per ristabilire nella ripresa quelle che ora sono vere e proprie gerarchie mondiali. Gli azzurri di Gattuso erano chiamati all'impresa titanica di vincere con 9 gol per passare come prima del gruppo a causa della differenza reti. La gara inizia anche bene, con i padroni di casa che trovano il vantaggio con Pio Esposito all'11', ancora a segno con la casacca azzurra. E per il resto del primo tempo i ragazzi di Gattuso sono sul pezzo, con tanto pressing e diverse situazioni a favore create. Però sì, la nazionale dura solo un tempo.

Nella ripresa i norvegesi entrano in campo con un altro spirito. Il fuoco dell'Italia si spegne col passare dei minuti e quello della Norvegia divampa. Nusa sigla il pareggio al 63' e da lì in poi è un vero e proprio monologo. Haaland trova la doppietta al 78' e al 79', poi allo scadere arriva la rete di Larsen. Poker norvegese, maturato col minimo indispensabile. La Norvegia torna al Mondiale dopo ventotto anni di assenza. L'ultima presenze è registrata addirittura a Francia '98. Per l'Italia sarà ancora playoff da giocare nel mese di marzo: i precedenti non fanno ben sperare dopo che gli azzurri sono rimasti già fuori dalle ultime due edizioni della Coppa del Mondo.

