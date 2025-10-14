L'Italia affronterà Israele in questa gara di ritorno valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Per i giocatori di Gattuso sarà un test fondamentale, vincere vorrebbe dire mettere una seria ipoteca sui playoff. Per questa gara il CT Gattuso dovrà rinunciare a Moise Kean, infortuno, e Bastoni, squalificato. Spazio al 3-5-2. Dal primo minuto ci sono Mancini, Cambiaso e Locatelli. Pio Esposito non sarà titolare, al fianco di Retegui c'è Raspadori. Si giocherà a porte chiuse.
Italia-Israele, le formazioni ufficiali: Raspadori affianca Retegui
Le scelte del ct azzurro in vista della gara contro Israele
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, G.Mancini, Calafiori; Cambiaso, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco; Raspadori, Retegui. Ct: Gennaro Gattuso
ISRAELE (4-2-3-1): Glazer; Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo; E.Peretz, Khalaili; Solomon, Gloukh, Biton; Baribo. Ct: Ran Ben Simon
Arbitro: Clément Turpin (Francia)
