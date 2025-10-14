Italia-Israele, le formazioni ufficiali: Raspadori affianca Retegui

L'Italia affronterà Israele in questa gara di ritorno valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Per i giocatori di Gattuso sarà un test fondamentale, vincere vorrebbe dire mettere una seria ipoteca sui playoff. Per questa gara il CT Gattuso dovrà rinunciare a Moise Kean, infortuno, e Bastoni, squalificato. Spazio al 3-5-2. Dal primo minuto ci sono Mancini, Cambiaso e Locatelli. Pio Esposito non sarà titolare, al fianco di Retegui c'è Raspadori. Si giocherà a porte chiuse.