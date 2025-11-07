Italia, le scelte di Gattuso per Moldavia e Norvegia: nessun granata chiamato

Gennaro Gattuso ha sciolto le riserve in vista degli ultimi due impegni per la corsa alle qualificazioni per il Mondiale del 2026 che si svolgerà tra Messico, Stati Uniti e Canada. Il C.T degli azzurri ha richiamato in nazionale due ex giocatori granata, Samuele Ricci e Alessandro Buongiorno. I due giocatori erano assenti rispettivamente da marzo 2025 e giugno dello stesso anno. Torna anche Gianluca Scamacca. Prima convocazione invece per Elia Caprile, portiere del Cagliari. Sono in totale 27 i giocatori chiamati da Gattuso.