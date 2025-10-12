Italia, le ultime su Kean: condizioni in miglioramento, presto la risonanza

La selezione azzurra, guidata da Gennaro Gattuso, ha trattenuto il respiro dal 15' del primo tempo contro l'Estonia fino a stasera.
L'attaccante era uscito solo al 15' del primo tempo contro l'Estonia a causa di un problema fisico
Il classe 2000 era uscito anzitempo dal campo a causa di un problema accusato alla caviglia. Guaio fisico che ha convinto il commissario tecnico della nazionale a sostituirlo con l'ingresso di Pio Esposito, poi decisivo con la sua prima firma in nazionale.
Moise Kean ha svolto accertamenti che hanno dato esito negativo. Più precisamente, il centravanti della Fiorentina avverte una condizione migliore di sabato, ma prova ancora fastidio quando appoggia la caviglia.
Un piccolo sospiro di sollievo, che però non scioglie tutti i dubbi. Il ragazzo si sottoporrà ancora alla risonanza magnetica.
