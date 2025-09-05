tor altre news Italia, parte la missione Mondiale 2026: i titolari contro l’Estonia

Italia, parte la missione Mondiale 2026: i titolari contro l’Estonia

L'undici scelto dal nuovo C.T Gennaro Gattuso per la gara contro l'Estonia
Piero Coletta

Parte ufficialmente l'avventura di Gennaro Gattuso alla guida dell'Italia. L'ex campione del mondo con gli azzurri a Germania 2006 avrà l'arduo compito di ridare vitalità ad una selezione che negli ultimi anni, escluso Euro 2020, ha dato ben poche soddisfazioni all'Italia calciofila. L'obiettivo è la qualificazione ai Mondiali 2026 Messico-USA-Canada. Il percorso (ri)inizia dall'Estonia. C'è solo un risultato, ovvero i tre punti. Il nuovo commissario tecnico della nazionale ha scelto Donnarumma per la porta. Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni e Dimarco in difesa, mentre a centrocampo spazio a Tonali e Barella. In avanti giocano Politano, Kean, Zaccagni e Retegui. Dunque sarà 4-2-3-1, modulo che adopererà anche l'Estonia.

ITALIA (4-2-3-1) - Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui. Ct: Gennaro Gattuso.

ESTONIA (4-2-3-1) - Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kristal Kait, Sinyavskiy; Sappinen. Ct: Jürgen Henn.

