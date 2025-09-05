Italia, parte la missione Mondiale 2026: i titolari contro l’Estonia

Parte ufficialmente l'avventura di Gennaro Gattuso alla guida dell'Italia. L'ex campione del mondo con gli azzurri a Germania 2006 avrà l'arduo compito di ridare vitalità ad una selezione che negli ultimi anni, escluso Euro 2020, ha dato ben poche soddisfazioni all'Italia calciofila. L'obiettivo è la qualificazione ai Mondiali 2026 Messico-USA-Canada. Il percorso (ri)inizia dall'Estonia. C'è solo un risultato, ovvero i tre punti. Il nuovo commissario tecnico della nazionale ha scelto Donnarumma per la porta. Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni e Dimarco in difesa, mentre a centrocampo spazio a Tonali e Barella. In avanti giocano Politano, Kean, Zaccagni e Retegui. Dunque sarà 4-2-3-1, modulo che adopererà anche l'Estonia.