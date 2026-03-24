Italia, recupero in extremis di Bastoni in vista del playoff: le ultime

Buone notizie per Gennaro Gattuso e per la Nazionale italiana. Alessandro Bastoni sembra stare meglio. Il difensore dell'Inter è uscito malconcio dal derby contro il Milan e non ha preso parte alle sfide di campionato contro Atalanta e Fiorentina per un problema alla caviglia. Bastoni in mattinata ha svolto alcuni giri di campo per testare il fastidio e l'esito è stato incoraggiante. Lo stesso giocatore ha confermato che il problema "è gestibile" al CT azzurro e allo staff medico. Ora il numero 23 nerazzurro cercherà di stringere i denti in vista del playoff dell'Italia contro l'Irlanda del Nord in programma a Bergamo nella serata di giovedì. Bastoni utilizzerà queste ultime ore per provare ad avvicinarsi al top della condizione: c'è la voglia di essere in campo giovedì nonostante i problemi che lo hanno tenuto ai box nelle ultime settimane.