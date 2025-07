Italia Under 20 Basket: “Grazie per i commenti razzisti, ci avete dato la carica”

"Grazie per i commenti razzisti, ci avete dato la carica". Questa è la frase che David Torresani, uno dei protagonisti dell'Europeo vinto dall'Italia Under 20 che ha battuto in finale la Lituania, ha condiviso sui propri profili social dopo aver portato a casa il trofeo. Fin dall'inizio del torneo i giovani giocatori sono stati criticati e insultati per il colore della pelle quando il 12 luglio è stata pubblicata la foto della squadra sulla pagina di Italbasket. Numerosi i commenti e gli insulti razzisti verso alcuni dei ragazzi che poi ha conquistato il primo posto dell'Europeo.

Anche il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, si è schierato con i suoi ragazzi: "Ho letto il commento di David Torresani, il nostro atleta che ha appena vinto la medaglia d'oro al Campionato Europeo Under 20: so cosa voglia dire essere bersagliato da insulti e commenti pesanti sui social network e so anche che in genere a essere oltraggiati sono coloro i quali raggiungono risultati importanti nella propria carriera. Oltre a complimentarmi con David, voglio rassicurarlo sul fatto che chi si permette di pubblicare commenti a sfondo razzista è una persona incolta e disconnessa dal mondo, che vive male la realtà del 2025 e quindi sente la necessità di esprimere il proprio profondo disagio personale in modo così becero e mortificante".