Italia, vittoria contro Israele per 3-0: azzurri aritmeticamente agli spareggi

L'Italia stacca il pass per i playoff, si giocherà il tutto per tutto agli spareggi di marzo 2026. Lo fa con il risultato di 3-0 maturato contro Israele, al termine di una gara dove gli azzurri, soprattutto nel primo tempo, hanno faticato a trovare le misure. Il match si sblocca allo scadere del primo tempo, con il penalty trasformato da Retegui. Nella ripresa Israele arriva alla conclusione ravvicinata su cui è esplosivo Donnarumma. Ad un quarto d'ora dallo scadere Retegui tira fuori dal cilindro un bellissimo gol a giro dal limite dell'area. Nel recupero arriva anche la firma di Mancini, che chiude ogni discussione. Playoff agganciati aritmeticamente, ora gli azzurri sono a -3 dalla Norvegia. A novembre ci sarà l'ultima sosta delle nazionali dell'anno, dove si giocheranno le gare contro Moldavia e poi Norvegia.