Italian Sports Awards, premio alla carriera a Moggi revocato dopo le polemiche

Luciano Moggi non verrà premiato agli Italian Sport Awards. I cosiddetti "Oscar del calcio italiano" avevano annunciato l'assegnazione del premio alla carriera all'ex dirigente di Torino, Roma, Lazio, Napoli e Juventus, autore di una lunga carriera (in granata restò dal 1982 al 1987 e poi dal 1991 al 1993, anno della vittoria della Coppa Italia) macchiata dall'ingombrante ombra dello scandalo Calciopoli, che gli costò la radiazione dal mondo del calcio. Da qui una serie di polemiche, che hanno portato al dietrofront da parte dell'organizzazione.

Italian Sport Awards, la polemica per il premio a Moggi

Il premio alla carriera a Luciano Moggi ha creato un vortice di indignazione, che ha coinvolto anche i patrocinanti dell'evento. Secondo quanto comunicato dall'ANSA l'evento sarebbe stato patrocinato dal CONI, dalle Leghe Calcio, dall'Aia, dall'Ordine nazionale giornalisti e dal Comune di Altavilla Silentina. Il CONI, in seguito alle polemiche legate a Moggi, ha smentito tramite comunicato di aver patrocinato l'evento e ha diffidato l'organizzazione dall'utilizzo indebito del logo dell'Ente, chiedendone la rimozione da ogni tipo di comunicazione legata alla manifestazione. Ritirato invece il patrocinio della Lega Serie B, "abbiamo ritirato il patrocinio appena abbiamo appreso che il Premio sarebbe stato assegnato a Moggi. Non condividiamo i valori che hanno portato alla sua premiazione" e poi anche quello della Serie C. La vicenda si è conclusa con il dietrofront da parte dell'organizzazione: "Lo staff e gli organizzatori degli Italian Sports Award comunicano che il premio alla carriera originariamente assegnato al dirigente Luciano Moggi è stato revocato".