Jankto: “Nicola un cog*ione, Ranieri un top ma lo avrei ammazzato”

L'ex Cagliari Jakub Jankto senza filtri su Claudio Ranieri e Davide Nicola. Il classe '96, che in Italia ha vestito le maglie di Udinese e Cagliari, è tornato a parlare della sua esperienza in terra sarda. In un video pubblicato su TikTok, sono venute fuori dichiarazioni senza filtri dell'ex giocatore ceco nei confronti di due suoi ex allenatori. Nel rispondere alle domande dei suoi tifosi, l’ex centrocampista non ha usato giri di parole per commentare il rapporto con Ranieri e Nicola quando vestiva la casacca rossoblù. Sull'attuale tecnico della Cremonese ha affermato: "Qual è il peggior allenatore mai avuto? Davide Nicola. Un cogli*ne, non mi ha fatto giocare neanche un minuto. Nell’ultima stagione mi sono comportato benissimo solo per la squadra e i tifosi”. Jankto, invece, ha definito Ranieri un top, un allenatore di primo livello, "anche se lo volevo ammazzare un milione di volte, ma grandi emozioni”