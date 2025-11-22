Juve Stabia, presentata la documentazione per il riconoscimento dello scudetto 1944-45

Sono anni che la Juve Stabia sogna il riconoscimento dello scudetto 1944-1945. I gialloblù dell'allora Stabia, vinsero il torneo del sud Italia, di cui chiedono un'attestazione, sia pure formale, alla Figc. Il club ha ufficializzato l'istanza prodotta grazie anche all'impegno del deputato Gaetano Amato, da sempre grande tifoso della squadra oggi allenata da Ignazio Abate. A seguire il comunicato del club.

Il comunicato del club

“La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che nella giornata di ieri, giovedì 20 novembre, è stata consegnata la documentazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio affinchè venga riconosciuto in favore della S.S. Juve Stabia il titolo formale di "Campione" del campionato FIGC 1944-1945 o altro diverso, equipollente titolo onorifico a suggello dell'impresa sportiva. Oggi è arrivata la risposta della federazione che ha protocollato la richiesta. L'iter é stato completato grazie all'intervento del deputato stabiese. Gaetano Amato e all'impegno dell'amministratore unico, Filippo Polcino, con la firma e l'appoggio degli amministratori giudiziari”.