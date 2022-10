Juventus, Bonucci: “Mio figlio non tifa più Toro dall’addio di Belotti”

Dopo le sensazioni di Ricardo Rodriguez, la Repubblica ha raccolto anche quelle di Leonardo Bonucci. Anche il capitano della Juventus ha parlato di un derby particolare: "Sono sempre partite suggestive da giocare, l’adrenalina sale parecchio - ha spiegato il difensore, aggiungendo un particolare sul figlio Lorenzo, grande tifoso del Torino e del Gallo Belotti, almeno fino al suo addio - Fino a qualche tempo fa dovevo pure mantenere un certo contegno tra le mura domestiche per non dare troppo dispiacere a mio figlio Lorenzo. Poi è arrivato Ronaldo, è andato via Belotti e questo sarà il primo Derby dove tutto il tifo della famiglia sarà rivolto verso un’unica bandiera: quella bianconera!".

E sul clima da derby Bonucci ha infine concluso: "Quando si avvicina questa partita in città si respira un clima diverso, tanti tifosi del Toro in giro per strada, con il dovuto approccio ed educazione, indirizzano verso di me sfottò che fanno parte del gioco mentre altri chiedono di non far male al loro cuore granata. Ad ognuno il proprio Derby, a patto che sia uno spettacolo per il calcio, dentro e fuori dal campo. Buon Derby a tutti e che vinca il migliore".