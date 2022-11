Juventus, il Presidente della Liga su Agnelli: “Le tue dimissioni sono una grande notizia”

Dopo le varie vicende riguardanti la Juventus tra le dimissioni del Cda e le inchieste che la FIGC sta svolgendo sulla società - per fairplay, plusvalenze e stipendi ai giocatori - anche il Presidente della Liga, Javier Tebas Medrano, ha espresso, tramite il suo profilo Twitter, la sua opinione a riguardo, in particolare verso l'ormai ex presidente bianconero Andrea Agnelli. La Liga, massimo campionato spagnolo, come già pubblicato da Toro News qualche ora fa, aveva presentato già nell'aprile del 2022 un reclamo alla Uefa nei confronti della società bianconera, chiedendo così delle pesanti sanzioni sportive per fairplay e plusvalenze. Il Presidente Tebas, profilo che il patron del Torino Urbano Cairo stima molto e che voleva diventasse l'amministratore delegato della Lega Serie A, ha così scritto pubblicamente: "Stimato Andrea Agnelli, hai passato molti anni a manipolare bilanci, valori, documenti per "ingannare" le autorità pubbliche, sportive, azionisti, affezionati... e pretendevi anche ingannare il mondo del calcio con la bontà della Superliga, le tue dimissioni sono una grande notizia". Un messaggio forte nei confronti dell'ex presidente bianconero, ma che esprime a pieno tutta la posizione presa dal Presidente del campionato spagnolo in questa vicenda. Al momento, non è stata ancora presa nessuna decisione definitiva su eventuali sanzioni ai danni della Juventus: attualmente, infatti, le inchieste su fairplay e plusvalenze e quella sugli stipendi sono due inchieste separate.