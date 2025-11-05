Juventus, infortunio per Vlahovic: a rischio per il derby contro il Toro?

Brutte notizie per la Juventus di Luciano Spalletti. L’attaccante bianconero Dusan Vlahovic è uscito malconcio dalla sfida pareggiata 1-1 contro lo Sporting Lisbona valida per la quarta giornata di Champions League. A rovinare la serata al serbo, oltre alla mancata vittoria, ci ha pensato un infortunio al flessore. Il numero 9 bianconero è rimasto in campo per 83 minuti contro i portoghesi per poi essere sostituito da Adzic. Nel post gara lo stesso attaccante bianconero ha spiegato le ragioni del cambio ai microfoni di Skysport: “Ho sentito un dolorino al flessore e ho chiesto il cambio io – ha spiegato il Vlahovic – Si sente adesso perché durante la preparazione non ho giocato tanto, poi giocavo e non giocavo e sicuramente mi manca ancora qualcosina per avere i 90 minuti”.