Brutte notizie per la Juventus di Luciano Spalletti. L’attaccante bianconero Dusan Vlahovic è uscito malconcio dalla sfida pareggiata 1-1 contro lo Sporting Lisbona valida per la quarta giornata di Champions League. A rovinare la serata al serbo, oltre alla mancata vittoria, ci ha pensato un infortunio al flessore. Il numero 9 bianconero è rimasto in campo per 83 minuti contro i portoghesi per poi essere sostituito da Adzic. Nel post gara lo stesso attaccante bianconero ha spiegato le ragioni del cambio ai microfoni di Skysport: “Ho sentito un dolorino al flessore e ho chiesto il cambio io – ha spiegato il Vlahovic – Si sente adesso perché durante la preparazione non ho giocato tanto, poi giocavo e non giocavo e sicuramente mi manca ancora qualcosina per avere i 90 minuti”.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
tor altre news Juventus, infortunio per Vlahovic: a rischio per il derby contro il Toro?
NEWS
Juventus, infortunio per Vlahovic: a rischio per il derby contro il Toro?
Il centravanti serbo ha sentito un fastidio al flessore contro lo Sporting: salterà il derby di sabato?
Juventus, i tempi di recupero: Vlahovic ci sarà per il derby?—
Le condizioni di Vlahovic saranno monitorate nei prossimi giorni. Il serbo si sottoporrà agli accertamenti che chiariranno meglio l’entità dell’infortunio con gli eventuali tempi di recupero. Al momento l'ex Fiorentina è in forte dubbio per il derby della Mole che andrà in scena sabato 8 novembre all'Allianz Stadium. Nel caso in cui Spalletti dovesse perdere Vlahovic, il neo allenatore bianconero è pronto a sostituire il numero 9 con Jonathan David.
© RIPRODUZIONE RISERVATA