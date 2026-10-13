Chissà se anche in Serbia si usa dire che se la fortuna e cieca la sfiga invece ci vede benissimo. Ilic era approdato in prestito a Lecce questo 27 agosto. L'obiettivo? Quello di ritrovarsi dopo stagioni complicate con la maglia del Toro. L'esperienza del centrocampista granata era partita piuttosto bene. Il serbo si era reso protagonista di grandi prestazioni soprattutto contro il Monza dove ha guidato i pugliesi al successo grazie a due suoi assist. Tutto procede bene, Ilic conquista la fiducia di Di Francesco e quest'ultimo gli assegna una maglia da titolare. Ma come spesso è accaduto nella carriera dell'ex Verona nel momento migliore ecco l'infortunio. Dopo essere uscito al 36' contro il Bologna domenica 11 ottobre, oggi 13 ottobre arriva l'esito degli esami: lesione al retto femorale della coscia sinistra. Sono ancora da valutare i tempi di recupero.

La nota del club: "L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Ivan Ilić si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce, che ha evidenziato una lesione al retto femorale della coscia sinistra".