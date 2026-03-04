Lazio, dichiarazioni choc di Lotito: “Baroni? È uno scemo”

Claudio Lotito non si ferma e continua ad arringare la rabbia dei tifosi laziali. Alla vigilia della semifinale di Coppa Italia, il presidente biancoceleste ha inveito al telefono contro un tifoso. Nel mirino delle dichiarazioni di Lotito ci sono Sarri e l'ex tecnico granata Marco Baroni. Nel video, andato virale sui social, il patron laziale ha avuto un diverbio telefonico molto acceso con un tifoso che lamentava alcuni problemi societari: "La società c’ha un nome e un cognome: Claudio Lotito. Non è di Sarri, se la vuole Sarri se la compra. L’allenatore deve prendere i giocatori che c’ha a disposizione e farli giocare, se è un buon allenatore. Se no di che parliamo? Castellanos non lo faceva giocare: 30 milioni. Guendouzi se n’è voluto andare..." ha affermato Lotito. Invece sull'ormai ex tecnico del Torino ha detto senza peli sulla lingua, con un'offesa che si definisce da sola: "La Lazio in passato con me ha vinto sei coppe. Purtroppo quest’anno è andata male. L’anno scorso eravamo primi in Europa, con il Bodo abbiamo sbagliato perché quello scemo ha fatto tirare il rigore a Castellanos che era infortunato. Pensa che danni che fanno gli allenatori...".