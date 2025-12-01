Lecce, tifosi tentano l’aggressione a ultras del Torino: cos’è successo

Un episodio che sarebbe potuto terminare diversamente ma che per fortuna - grazie al provvidenziale intervento delle forze dell'ordine - siamo qui a raccontare senza che nessuno scontro sia avvenuto. Intorno alle 15:30 di ieri, domenica 30 novembre, nei pressi di via Carlo Goldoni, a Lecce, un gruppo di persone, presumibilmente tifosi leccesi, si appropinquava con volti coperti e muniti di bastoni alla vicina intersezione della tangenziale est del capoluogo di provincia pugliese, dove di lì a poco sarebbero passati i pullman con a bordo la tifoseria organizzata del Torino. L'episodio, per fortuna, è terminato nel migliore dei modi grazie alle ripetute chiamate fatte dai presenti al 112.

Lecce, forze dell'ordine fermano tifosi: i dettagli

In seguito alla gara tra Lecce e Torino, disputata a partire dalle 12:30 al Via del Mare e terminata con il risultato di 2-1, un gruppo di persone - si suppone tifosi del lecce - si avvicinava ad un punto di passaggio dei tifosi del Toro, in corteo nel rientrare verso il Piemonte. Grazie alle ripetute chiamate al 112, è stato possibile per le forze dell'ordine intervenire repentinamente, provocando una fuga generale da parte del gruppo di persone. Gli agenti sono stati in grado di fermare cinque di questi, tre dei quali sono riusciti a liberarsi prima del fermo di caschi non integrali e bastoni. Due soggetti, invece, un trentacinquenne e un quarantatreenne di Lecce, sono stati fermati uno con in mano un bastone e uno con anche il casco non integrale oltre all'oggetto contundente. Entrambi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per porto d'armi od oggetti atti a offendere. Sono in corso, ora, valutazioni per un'eventuale emissione del Daspo per allontanare gli stessi soggetti dalle manifestazioni sportive. Seguiranno aggiornamenti.