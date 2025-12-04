L’ex granata Ventola con Adani e Cassano a Torino: ecco “Viva El Tour” a teatro

I tre ex calciatori saranno in città a Torino per parlare di calcio con il pubblico del teatro Alfieri: ecco data e info

Lunedì 15 dicembre alle ore 21 - presso il teatro Alfieri di piazza Solferino -, l'ex calciatore granata Nicola Ventola con i suoi due amici e colleghi Lele Adani e Antonio Cassano sarà tra i protagonisti di questo appuntamento all'insegna del calcio e del divertimento.

I tifosi potranno acquistare i biglietti su TicketOne per assistere a questo evento a Torino, dopo che si è già svolta la serata anche a Napoli. Nelle prime settimane del 2026 ci saranno diversi altri appuntamenti in nuove città italiane come Roma, Catania, Firenze e Bari. Sarà l'occasione per vedere dal vivo questi tre ex calciatori di Serie A che tratteranno molti temi legati al mondo del calcio e dell'attualità sportiva, con il loro solito format a cui hanno abituato il loro pubblico negli ultimi anni.