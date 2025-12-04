Prosegue "Viva El Tour", il progetto che porta nei teatri italiani i volti del noto podcast Viva El Futbol. La prossima tappa di questo tour che gira nei teatri di molte città italiane sarà proprio Torino con un nuovo appuntamento in questo mese di dicembre.
L’ex granata Ventola con Adani e Cassano a Torino: ecco “Viva El Tour” a teatro
Lunedì 15 dicembre alle ore 21 - presso il teatro Alfieri di piazza Solferino -, l'ex calciatore granata Nicola Ventola con i suoi due amici e colleghi Lele Adani e Antonio Cassano sarà tra i protagonisti di questo appuntamento all'insegna del calcio e del divertimento.
I tifosi potranno acquistare i biglietti su TicketOne per assistere a questo evento a Torino, dopo che si è già svolta la serata anche a Napoli. Nelle prime settimane del 2026 ci saranno diversi altri appuntamenti in nuove città italiane come Roma, Catania, Firenze e Bari. Sarà l'occasione per vedere dal vivo questi tre ex calciatori di Serie A che tratteranno molti temi legati al mondo del calcio e dell'attualità sportiva, con il loro solito format a cui hanno abituato il loro pubblico negli ultimi anni.
