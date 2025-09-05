tor altre news L’Italia di Gattuso parte bene: pokerissimo contro l’Estonia

L’Italia di Gattuso parte bene: pokerissimo contro l’Estonia

Esordio positivo per Gattuso con l'Italia
Piero Coletta

L'Italia di Gennaro Gattuso parte bene. Gli azzurri vincono 5-0 contro l'Estonia e riassaporano dopo diverso tempo un successo largo. La gara si sblocca solo nel secondo tempo, nonostante una prima frazione di gioco dominata dai padroni di casa, con almeno quattro occasioni nitide. Nella ripresa si aprono definitivamente le acque. Kean sigla il vantaggio con un colpo di testa ravvicinato. Il raddoppio porta la firma di Retegui, seguito da Raspadori. Un altro gol di Retegui nel suo vecchio stadio porta gli azzurri sul 4-0, nei minuti di recupero anche Bastoni trova la gloria personale. Il prossimo appuntamento sarà contro Israele, gara che sarà fondamentale in ottica secondo posto.

