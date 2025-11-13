L’Italia rischia ma vince, contro la Moldavia è 0-2: saranno comunque play-off

Due reti ma che hanno fatto seguito a 88 minuti di sospiri. La Nazionale italiana di Rino Gattuso riesce ad avere la meglio in casa della Moldavia, ma non senza qualche rischio. Dopo una sfida combattuta, con la formazione padrona di casa che ha dato del filo da torcere ad una squadra sulla carta superiore come l'Italia, gli Azzurri sono riusciti a sbloccarla all'88' con la rete di Mancini, a cui ha fatto seguito, nei minuti di recupero, il gol di Francesco Pio Esposito. Una sfida che ha sancito la sesta vittoria consecutiva per la nostra Nazionale, che, nonostante la striscia di risultati positivi e i 18 punti ottenuti nelle qualificazioni ai Mondiali, dovrà comunque fare i play-off.

Italia, 18 punti ma play-off: è costata cara l'unica sconfitta...

Manca solo una sfida, domenica 16 novembre, contro la Norvegia, ma l'Italia - nonostante i risultati positivi - ha poco a cui aggrapparsi per sperare in una qualificazione diretta. È costata molto cara la sconfitta 3-0 alla prima giornata contro la Norvegia, perché le successive sei giornate l'Italia le ha vinte tutte, collezionando, dopo questa sera, 18 punti. Non basterà, però, perché anche vincendo contro la Norvegia all'ultima giornata, lo scarto tra le due differenze reti - pari a 17 gol - è troppo importante per ipotizzare un sorpasso in extremis. Così la formazione Azzurra dovrà aspettare i sorteggi dei play-off, e poi non perdersi d'animo e continuare con questa linea di risultati.