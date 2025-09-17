Lookman non convocato per la sfida di Champions contro il PSG: potrebbe saltare il Toro

Ademola Lookman è ancora fuori dai convocati dell’Atalanta. L’attaccante nerazzurro, dopo essere stato al centro di un’estate turbolenta segnata dalla richiesta di trasferimento all’Inter e dalla conseguente esclusione dal gruppo, ha finora collezionato zero presenze in campionato con l’Atalanta, tuttavia è partito titolare nei due match con la sua nazionale. Dal 1º settembre, con la chiusura del mercato, è decaduta la decisione della società di relegarlo ai soli allenamenti individuali ma ora l’ex Leicester non si allena a Zingonia da alcuni giorni e il tecnico orobico Ivan Juric lo ha anche escluso dai convocati per la sfida di Champions League di stasera contro il PSG di Luis Enrique. Inoltre, è difficile immaginare un rientro immediato del nigeriano in vista del campionato. Infatti Lookman potrebbe saltare anche il match contro il Torino, in programma domenica 21 settembre allo Stadio Olimpico Grande Torino, nonostante si pensasse che la sfida contro i granata sarebbe potuta essere la data del suo ritorno ufficiale in maglia nerazzurra.