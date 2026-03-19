Lutto in casa Como: morto Michael Hartono, azionista di riferimento del club

Michael Bambang Hartono, l'azionista di riferimento del Como insieme a Robert Budi Hartono, è morto a Singapore all’età di 86 anni. Hartono è stato una delle colonne finanziarie che negli ultimi anni ha rilanciato il club lariano. Insieme al fratello Robert, era al vertice di un impero economico costruito attorno a Djarum e soprattutto alla partecipazione in Bank Central Asia. Il suo nome è legato all’operazione che nel 2019 ha permesso al Como di uscire da una fase delicatissima e di avviare la risalita che ha portato il club di nuovo in Serie A. La notizia della sua scomparsa arriva dall'Indonesia e al momento non risultano comunicati ufficiali da parte del Como.