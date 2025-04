Lutto in casa Lecce: rinviata la gara con l’Atalanta

Il Lecce è stato colpito da una bruttissima notizia durante il ritiro a Coccaglio, dove è venuto a mancare il fisioterapista Graziano Fiorita. Nella giornata di oggi, giovedì 24 aprile, il club ha comunicato la scomparsa di un uomo molto legato ai giallorossi, ormai da vent'anni tra le fila del club. Per il lutto la gara in programma per la giornata di domani contro l'Atalanta verrà rimandata. Di seguito il comunicato ufficiale.