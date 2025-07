Lutto nel mondo del calcio: è morto l’attaccante del Liverpool Diogo Jota

Nella giornata di oggi è giunta una tragica notizia per il mondo del calcio e non solo, l'attaccante portoghese del Liverpool Diogo Jota si è spento a causa di un incidente d'auto. Come riportato da Marca, L'uomo, che aveva soltanto 28 anni, è rimasto intrappolato tra le fiamme della machina insieme al fratello, dopo che la vettura, per ragioni ancora non note, ha sbandato ed è uscita fuori strada. Il sinistro si è verificato nella provincia di Zamora nei pressi del comune di Palacios de Sanabria all'una di notte.