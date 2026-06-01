Tragedia nel mondo del calcio: Marios Oikonomou è morto a soli 33 anni. L'ex difensore greco era rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale il 23 maggio scorso in patria e si è spento questo pomeriggio all'ospedale di Giannina, la città di cui era originario. Trasportato in ospedale d'urgenza a causa delle lesioni alla testa, era stato sottoposto a una delicata operazione chirurgica per ridurre i traumi dopo il colpo subito e poi ricoverato in terapia intensiva. Appese le scarpe al chiodo nel 2024 dopo la sua avventura al Panathinaikos, in carriera ha vestito anche la maglia di diverse squadre italiane come Cagliari, Bari, Spal, Sampdoria e Bologna. Inoltre, Oikonomou ha militato anche nell'Aek Atene e nel Copenaghen, club con cui aveva nel 2022 si è laureato campione di Danimarca.

Il cordoglio del Torino

Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club si stringono commossi attorno alla famiglia Oikonomou nel ricordo di Marios Oikonomou, difensore con una lunga esperienza nel calcio italiano, tragicamente scomparso dopo un incidente stradale. — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) June 1, 2026

"Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club si stringono commossi attorno alla famiglia Oikonomou nel ricordo di Marios Oikonomou, difensore con una lunga esperienza nel calcio italiano, tragicamente scomparso dopo un incidente stradale".