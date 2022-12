Lutto nel mondo del calcio, si spegne Mario Sconcerti: aveva 74 anni

Dopo la tragica notizia di Sinisa Mihajlovic, è la morte di Mario Sconcerti a stravolgere il mondo del calcio e del giornalismo: il noto giornalista e commentatore sportivo per Sky e Rai si è spento quest'oggi - sabato 17 dicembre - all'età di 74 anni. Da qualche giorno era ricoverato all'ospedale di Tor Vergata per degli accertamenti di routine, ma in seguito ad un peggioramento si è poi spento definitivamente. Nella sua carriera, ha ricoperto molti ruoli importanti, tra cui direttore de Il secolo XIX e Corriere dello Sport - testata giornalistica con cui ha iniziato la sua carriera - direttore generale della Fiorentina, oltre che vicedirettore de La Gazzetta dello Sport. In contemporanea con l'attività giornalistica e televisiva, Sconcerti si è dato anche alla scrittura, pubblicando alcuni romanzi e produzioni letterarie, tra cui Il calcio dei ricchi, Storia del Gol, L'alba di Roma da riscrivere.