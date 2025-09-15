Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: è morto Franco Ligas

Il mondo del giornalismo sportivo piange Franco Ligas. Volto storico e voce inconfondibile, ha raccontato il calcio, la boxe, l’ippica e il ciclismo, diventando una presenza familiare per gli appassionati di sport. Per quasi trent’anni ha narrato le imprese sportive della penisola con passione e competenza.
Il volto storico del giornalismo italiano aveva 79 anni
La sua carriera è iniziata nel 1976 con un’intervista ad Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli, freschi vincitori della Coppa Davis: la prima nella storia del tennis italiano.
Nel corso degli anni ha lavorato per Sportmediaset e, una volta conclusa la collaborazione con l’emittente, ha proseguito la sua attività con Sportitalia ed Elefante TV. Anche dopo il pensionamento, ha continuato a coltivare il suo amore per il racconto sportivo scrivendo sul suo blog, Francamente vostro.
