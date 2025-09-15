tor altre news Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: è morto Franco Ligas

NEWS

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: è morto Franco Ligas

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: è morto Franco Ligas - immagine 1
Il volto storico del giornalismo italiano aveva 79 anni
Piero Coletta

Il mondo del giornalismo sportivo piange Franco Ligas. Volto storico e voce inconfondibile, ha raccontato il calcio, la boxe, l’ippica e il ciclismo, diventando una presenza familiare per gli appassionati di sport. Per quasi trent’anni ha narrato le imprese sportive della penisola con passione e competenza.

La sua carriera è iniziata nel 1976 con un’intervista ad Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli, freschi vincitori della Coppa Davis: la prima nella storia del tennis italiano.

Nel corso degli anni ha lavorato per Sportmediaset e, una volta conclusa la collaborazione con l’emittente, ha proseguito la sua attività con Sportitalia ed Elefante TV. Anche dopo il pensionamento, ha continuato a coltivare il suo amore per il racconto sportivo scrivendo sul suo blog, Francamente vostro.

Leggi anche
Italia-Israele, Gravina: “Non giocare significa rinunciare al Mondiale”
La Fifa cambia le soste: dal 2026 solo tre finestre per le nazionali

© RIPRODUZIONE RISERVATA