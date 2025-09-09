tor altre news L’accusa dei giocatori israeliani: “Gli azzurri ci hanno insultati”

L’accusa dei giocatori israeliani: “Gli azzurri ci hanno insultati”

Continua a far parlare il match tra Israele e Italia
Piero Coletta

Una gara che sarà inevitabilmente destinata a far parlare per molto tempo. Oltre il contesto politico, su cui non sono mancate le polemiche, c'è stato ovviamente l'aspetto tecnico tattico in partita folle, finita 4-5 per gli Azzurri. Ma come tutte le partite, c'è anche un post gara.

Ci sarebbero stati infatti degli insulti da parte di alcuni giocatori italiani nei confronti dei giocatori israeliani. Lo riportano diversi media israeliani mettendo nel mirino soprattutto Giogio Donnarumma: "Ha preso in giro i giocatori della nazionale israeliana", si legge. E nel mirino ci sarebbero stati soprattutto Baribo e Yehezkel.

A calmare la situazione però è stato il capitano Eli Dasa: "Si è sviluppata una discussione, loro erano molto emotivi. Sentivano di non essere dentro la partita, mentre noi meritavamo la vittoria e hanno provato un po’ a provocarci, ma fa parte del calcio e siamo andati avanti".

