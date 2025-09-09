L’accusa dei giocatori israeliani: “Gli azzurri ci hanno insultati”

Continua a far parlare il match tra Israele e Italia
Una gara che sarà inevitabilmente destinata a far parlare per molto tempo. Oltre il contesto politico, su cui non sono mancate le polemiche, c'è stato ovviamente l'aspetto tecnico tattico in partita folle, finita 4-5 per gli Azzurri. Ma come tutte le partite, c'è anche un post gara.
Ci sarebbero stati infatti degli insulti da parte di alcuni giocatori italiani nei confronti dei giocatori israeliani. Lo riportano diversi media israeliani mettendo nel mirino soprattutto Giogio Donnarumma: "Ha preso in giro i giocatori della nazionale israeliana", si legge. E nel mirino ci sarebbero stati soprattutto Baribo e Yehezkel.