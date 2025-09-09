tor altre news Lutto nel mondo Toro: è morto Del Vecchio, mister del Torino FD

Lutto nel mondo Toro: è morto Del Vecchio, mister del Torino FD

Il tecnico era malato da tempo. I funerali si svolgeranno a Bra l'11 settembre
Piero Coletta

Il mondo del calcio si stringe attorno a Michele Del Vecchio. Figura storica del calcio piemontese, in particolare in ambito cuneese, era originario di Altamura, in Puglia. Malato da tempo, nel suo percorso spicca il successo ottenuto alla guida della rappresentativa Piemonte-Valle d’Aosta nell’edizione 2003 della UEFA Regions’ Cup, vinta contro i francesi del Ligue du Maine nella finale disputata nella regione tedesca del Württemberg.

Numerose società piemontesi si erano affidate alla sua guida tecnica: Settimo, Novese, Pinerolo, Bra, Saluzzo, Sommariva Perno, Casale e Acqui. Presidente dell’Aiac di Cuneo per tre mandati consecutivi, negli ultimi anni aveva allenato il Tre Valli in Prima Categoria, dedicandosi anche alla squadra del Torino For Disable, formazione legata a una onlus ufficialmente riconosciuta dal Torino F.C.

I funerali si svolgeranno a Bra giovedì 11 settembre alle ore 15, presso la parrocchia di Sant’Antonino. Il Santo Rosario sarà recitato mercoledì 10 settembre alle 20.30, nella chiesa dell’Istituto Salesiano di Bra.

 

