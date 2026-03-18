Marianucci, parla l’agente: “Dirò a D’Aversa quello che penso di lui”

Arrivato sul gong nell'ultimo mercato invernale, Marianucci non sta vivendo un periodo molto positivo al Toro. Se Baroni gli ha subito dato fiducia facendolo esordire dopo ventiquattrore dal suo arrivo sotto la Mole contro il Lecce, lo stesso non si può dire di D'Aversa che lo ha tenuto in panchina nelle ultime tre gare di campionato. Per questo il suo agente Mario Giuffredi, ai microfoni di Radio Crc, ha fatto il punto sul difensore, evidenziando le sue grandi qualità e sul momento negativo che sta vivendo in maglia granata: “Marianucci sarà il difensore della nazionale italiana, nonostante molti non ne parlano bene. Dopo il Mondiale farà parte del gruppo della nazionale poiché è uno dei difensori che ha delle qualità importantissime e verranno sicuramente fuori. Non dico il motivo per cui non gioca nelle ultime partite, quello che penso di D’Aversa glielo dirò faccia a faccia quando avrò l’occasione e non pubblicamente. Non so cosa sia successo e non ci voglio entrare. Secondo me è successo qualcosa che non so”.