Massimo Moratti ricoverato a causa di una polmonite

Massimo Moratti questo pomeriggio è stato ricoverato in terapia intensiva presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. L’ex presidente dell’Inter, a causa della polmonite, è stato intubato vista la fatica a respirare autonomamente. Tuttavia, non sarebbe in condizioni critiche e in pericolo di vita nonostante le difficoltà respiratorie. Lo scorso maggio Moratti ha compiuto 80 anni, celebrati con una festa a sorpresa a cui hanno partecipato quasi tutti i suoi ex giocatori. Sotto la sua presidenza, l’Inter ha conquistato 16 trofei, tra cui spicca il triplete ottenuto nel 2010.