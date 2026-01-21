Giungono direttamente dall'ultima riunione di Londra le novità regolamentari dell'IFAB (International Football Association Board), volte a migliorare il ritmo di gioco, ridurre le interruzioni e perfezionare l'utilizzo del Var. Le nuove proposte arbitrali non riguardano dunque, almeno per il momento, il fuorigioco che resterà semiautomatico e di cui si era tanto discusso nell'ultimo periodo. Le modifiche saranno effettive già dai prossimi campionati e potrebbero essere già testate quest'estate ai Mondiali 2026, ammesso che vengano confermate e ratificate nei prossimi mesi.
NEWS
Meno perdite di tempo e le novità Var: ecco le nuove regole dell’IFAB
8 secondi anche per rimessa e rinvio dal fondo e sul Var...—
Di cosa trattano nello specifico le nuove regole? Si parte dall'estensione del conto alla rovescia degli 8 secondi (già utilizzato per i rinvii del portiere con palla in mano) alle rimesse laterali e ai calci di rinvio per limitare le perdite di tempo e velocizzare la ripresa del gioco; proposte anche limitazioni alle cure mediche in campo: i giocatori, che riceveranno soccorso, dovranno lasciare il campo e restare fuori per un periodo di tempo determinato, che sarà indicato una volta ripreso il gioco; per quanto riguarda, invece, l'utilizzo del Var le novità più importanti saranno la possibilità per l'arbitro di recarsi al monitor anche per il secondo giallo che causerebbe un eventuale espulsione e la rettifica in caso di calcio d'angolo errato da parte degli assistenti in cuffia, purché ciò avvenga nell'immediato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA