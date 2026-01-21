Meno perdite di tempo e le novità Var: ecco le nuove regole dell’IFAB

Giungono direttamente dall'ultima riunione di Londra le novità regolamentari dell'IFAB (International Football Association Board), volte a migliorare il ritmo di gioco, ridurre le interruzioni e perfezionare l'utilizzo del Var. Le nuove proposte arbitrali non riguardano dunque, almeno per il momento, il fuorigioco che resterà semiautomatico e di cui si era tanto discusso nell'ultimo periodo. Le modifiche saranno effettive già dai prossimi campionati e potrebbero essere già testate quest'estate ai Mondiali 2026, ammesso che vengano confermate e ratificate nei prossimi mesi.