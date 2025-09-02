Milan-Como in Australia? Il presidente Simonelli: “Sono positivo”. Su San Siro…

Tanti i temi dibattuti nell'assemblea che si è tenuta oggi, martedì 2 settembre, tra gli esponenti di Lega Serie A. Al termine di questa, il presidente Ezio Simonelli ha spiegato alcune tematiche in conferenza stampa. Ad essere al centro dell'attenzione è San Siro, con il problema che "se non succede qualcosa di diverso gli Europei non potranno essere ospitati a Milano". Sarebbe grave, come confermato dalle parole di Simonelli: "Fare un europeo in Italia senza farlo a San Siro, che è considerato la Scala del Calcio, è una sconfitta per l’Italia". Al centro dell'attenzione anche il cambio nome, così commentato dal presidente della Lega: “L’assemblea è stata positiva, quasi tutte le delibere sono state approvare all’unanimità. Tra le modifiche statutarie che abbiamo approvato c’è quella che abbiamo cambiato nome: non più Lega Nazionale Professionisti Serie A, ma Lega Calcio Serie A. Rimettiamo Calcio al centro”. Molto dibattuta è, però, l'intenzione di giocare Milan-Como, in programma per l'8 febbraio 2026, a Perth, in Australia. Una mossa già considerata uno scempio dai tifosi, ma che Simonelli ha rivendicato: “Siamo in attesa dell’approvazione della Uefa che ci auguriamo arrivi entro fine mese. Io sono moderatamente positivo, nonostante qualche movimento contrario. La Uefa si pronuncerà entro l’11 o il 12 settembre”.