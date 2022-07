MilanoFinanza: “Siglato accordo Rcs-Blackstone, fine della querelle giudiziaria”

Rcs riacquisterà la storica sede del Corriere della Sera in via Solferino

Secondo quanto riporta MilanoFinanza, nella mattinata di oggi - venerdì 15 luglio - Rcs e Blackstone avrebbero siglato un accordo che pone fine alla querelle giudiziaria. Il gruppo editoriale guidato da Urbano Cairo ed il fondo americano avrebbero dunque trovato un'intesa per porre fine alla lite: Rcs riacquisterà l'immobile di via Solferino, storica sede del Corriere della Sera.

Come si legge su MilanoFinanza, "la decisione sarebbe stata ratificata in unconsiglio di amministrazione di Rcs Mediagroup tenuto nella mattina di venerdì 15" e "da ambienti vicini alla casa editrice filtra soddisfazione per l'esito della controversia perché elimina un rischio a carico dell'azienda". In giornata un comunicato potrebbe ufficializzare l'accordo tra le parti.