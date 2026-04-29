Grande novità in vista del Mondiale del 2026, che si svolgerà in Messico, Usa e Canada. La FIFA e l'IFAB infatti hanno deciso di introdurre due nuove regole: cartellino rosso per chi abbandona il campo perché non condivide le scelte del direttore di gara e per chi si copre la bocca per parlare con gli avversari. L'applicazione delle nuove regole ci sarà proprio a partire dalla gara inaugurale della competizione. Decisioni prese in merito a due episodi ben noti: il caso Vinicius-Prestianni e l'abbandono del Senegal (ad esclusione di Mané) del rettangolo verde di gioco durante la finale di Coppa d'Africa.