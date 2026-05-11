Si era parlato tanto nei giorni scorsi di un possibile ripescaggio dell'Italia per i Mondiali 2026, in Messico, Usa e Canada, a causa della situazione dell'Iran. Il presidente FIFA Fantino aveva già spento sul nascere le ipotesi, confermando la presenza degli iraniani alla manifestazione. Nella giornata di oggi sono arrivate anche le dichiarazioni del ministro dello Sport Abodi, riprese dall'Ansa: "Non credo ci siano possibilità e poi non sarebbe neanche opportuno. Ci si qualifica sul campo, questa rimane la mia posizione. Se dovesse mancare una qualche Nazionale, questa sarebbe sostituita da una della stessa confederazione". Frasi che sanno di sentenza definitiva sull'ipotesi ripescaggio. Al Mondiale l'Italia non ci sarà nè per meriti sportivi e tanto meno per motivi burocratici.