Mancano ancora diversi mesi ed è già polemica sui Mondiali 2026. La competizione che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico sta scatenando lamentele da parte di chi, abituato al calcio come "lo sport del popolo", si trova a dover pagare cifre proibitive per assistere ai match del Mondiale.

Rimedio UEFA ai prezzi USA

Con la solita ironia dello sport a sbeffeggiare l'attualità - aspettiamo nei commenti le cifre a cui state facendo benzina -, in Europa, ben consapevoli della problematica che sta prendendo di mira l'America in questo frangente, hanno già il rimedio. Ai Mondiali 2026 farà seguito l'Europeo 2028, per il quale l'organo che regola il calcio nei nostri territori ha già pensato a una soluzione economica: secondo le ultime novità, pare che i tagliandi per la competizione che partirà tra due anni saranno staccati anche a cifre inferiori a 35 euro. Un prezzo che oggi si può spendere per parcheggiare nei pressi degli stadi che ospiteranno i Mondiali. Una svolta da parte della UEFA.